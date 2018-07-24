Общество

Кормят одной "молочкой": сбежавшие в РФ украинцы пожаловались на жизнь в "русском мире"

«Украинских беженцев в России футболяют из области в область», — так прокомментировал размещенное в Facebook видео пользователь под ником Жека Чан.

В видеоролике украинцы, уехавшие в Россию, жалуются на безразличие к ним российских властей, нехватку денег, работы, жилья…

«Распространяются заведомо ложные слухи, что прибывшим из Украины выдаются по 800 рублей и предоставляются квартиры. Все говорят-говорят, ничего тут такого нет. Ни копейки денег, ни работы, ни жилья, ничего. Просто живут временно и не понятно, какова их судьба. А через месяц сказали, что выселят на улицу», — цитирует жалобщиков «Обозреватель».

Одна из женщин, оказавшаяся в пункте распределения беженцев в оккупированном Симферополе, жаловалась, что их перебрасывали из одного российского региона в другой: «Мы все металлурги, промышленники, а нас привезли на сельское хозяйство. Тут больше половины украинцев, а работы даже для местных нет. В Таганроге мы были, потом нас вывезли. Ехали до Самары, а высадили в Сызрани. Жили в военкомате. Потом привезли в Тюмень… Ни соков, ни печенья, ни овощей дети не видят, ничего не дают. Одной молочкой кормят, а дети у нас молочку не едят».

В комментариях под постом с видео в Facebook интернет-пользователи достаточно резко высказываются о любителях «русского мира».

«Это ваши 30 серебрянников», «Зрадників ніхто і ніколи не поважав і поважати не буде», «Обманули убогих! Мало дают за предательство…», «Пусть наслаждаются «рюське миром».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский режиссер Сергей Лозница рассказал, в какие страны может прийти «русский мир».

