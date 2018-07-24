Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Донецке перевернулся микроавтобус с детьми, ехавшими на отдых (фото)

12:23 24 июля 2018   495
ДТП
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

Сегодня, 24 июля, около 6.00 в микрорайоне «Текстильщики» (Кировский район оккупированного Донецка) перевернулся микроавтобус, который вез родителей с детьми на отдых в оккупированный поселок Седово на Азовском побережье. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.

По информации очевидцев, к счастью, в аварии никто не получил тяжелых травм, детей и родителей госпитализировали с ушибами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в России грузовик протаранил автобус с гражданами Украины.

Фото из соцсетей

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины