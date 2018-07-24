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В Донецке перевернулся микроавтобус с детьми, ехавшими на отдых (фото)
Сегодня, 24 июля, около 6.00 в микрорайоне «Текстильщики» (Кировский район оккупированного Донецка) перевернулся микроавтобус, который вез родителей с детьми на отдых в оккупированный поселок Седово на Азовском побережье. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.
По информации очевидцев, к счастью, в аварии никто не получил тяжелых травм, детей и родителей госпитализировали с ушибами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в России грузовик протаранил автобус с гражданами Украины.
Фото из соцсетей
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