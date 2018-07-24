Происшествия

Отец и сын погибли в аварии на трассе Одесса – Киев

В ночь на вторник на одесской трассе столкнулись микроавтобус и грузовик. Водитель микроавтобуса погиб на месте, а его сын, сидевший рядом, получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.

Тело водителя не могли извлечь из помятого микроавтобуса, поэтому использовали специальные средства

Правоохранительные органы сообщили возможную причину аварии. По предварительной информации, водитель микроавтобуса, выбрал небезопасную скорость и дистанцию, из-за чего микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Тот, в свою очередь, совершал маневр на дороге.

Точные обстоятельства полиция сообщит после следственных мероприятий.

В минувшую пятницу, как сообщали «ФАКТЫ», на этой же трассе погибли пятеро граждан Беларуси. В тот же день в результате ДТП на трассе Киев — Чоп погибли сразу десять человек.

