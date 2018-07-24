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Украина

Савченко отказалась от повторного обследования на полиграфе

12:39 24 июля 2018   672
Надежда Савченко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов против украинской власти, сорвала очередную проверку на полиграфе. Об этом сообщила сестра нардепа Вера Савченко.

«Опять не допустили адвокатов, ссылаясь на запрет следователя. Адвокаты связались со следователем, а он совершенно не против. Надежда взглянула на вопросы — они те же: искривленные, с оттенком вины. Она отказалась от этой процедуры», — сказала Вера Савченко.

Она так же сообщила, что к Надежде вызвали полицию, чтобы зафиксировать нарушение прав человека и адвокатской деятельности. Когда пройдет полиграф — неизвестно.

Ранее сообщалось, что первый допрос Савченко оказался недействительным, так как детектор лжи показывал неправильные результаты из-за голодовки народного депутата Украины в СИЗО. Кроме того, напомним, что суд продлил арест Надежды Савченко на 2 месяца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд продлил арест Надежды Савченко на 2 месяца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, когда Надежда Савченко пройдет повторную экспертизу на полиграфе.

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