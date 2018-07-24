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Савченко отказалась от повторного обследования на полиграфе
Народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов против украинской власти, сорвала очередную проверку на полиграфе. Об этом сообщила сестра нардепа Вера Савченко.
«Опять не допустили адвокатов, ссылаясь на запрет следователя. Адвокаты связались со следователем, а он совершенно не против. Надежда взглянула на вопросы — они те же: искривленные, с оттенком вины. Она отказалась от этой процедуры», — сказала Вера Савченко.
Она так же сообщила, что к Надежде вызвали полицию, чтобы зафиксировать нарушение прав человека и адвокатской деятельности. Когда пройдет полиграф — неизвестно.
Ранее сообщалось, что первый допрос Савченко оказался недействительным, так как детектор лжи показывал неправильные результаты из-за голодовки народного депутата Украины в СИЗО. Кроме того, напомним, что суд продлил арест Надежды Савченко на 2 месяца.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд продлил арест Надежды Савченко на 2 месяца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», стало известно, когда Надежда Савченко пройдет повторную экспертизу на полиграфе.
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