Происшествия

Под Запорожьем локомотив врезался в пассажирский поезд: есть пострадавшие

В Запорожской области на железнодорожной станции Пологи области локомотив врезался в пассажирский поезд. Пострадали около 30 человек: 26 пассажирам помощь оказали на месте, а мать с ребенком госпитализировали в местную больницу.

Как сообщает Lb.ua, из-за инцидента задержали движение поезда № 227 Киев-Бердянск, другие поезда следуют без задержек.

Сообщается, что причиной аварии стало превышение скорости локомотивом. Хоть она и не была особо большой, ее хватило для того, чтобы пассажиры попадали с верхних полок. Некоторые из пассажиров обожглись горячими напитками. К счастью, обошлось без жертв. На место инцидента выехала комиссия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом машинисты поезда пытались скрыть жуткое убийство женщины.

Фото Александра Рудоманова.