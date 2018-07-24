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Под Запорожьем локомотив врезался в пассажирский поезд: есть пострадавшие
В Запорожской области на железнодорожной станции Пологи области локомотив врезался в пассажирский поезд. Пострадали около 30 человек: 26 пассажирам помощь оказали на месте, а мать с ребенком госпитализировали в местную больницу.
Как сообщает Lb.ua, из-за инцидента задержали движение поезда № 227 Киев-Бердянск, другие поезда следуют без задержек.
Сообщается, что причиной аварии стало превышение скорости локомотивом. Хоть она и не была особо большой, ее хватило для того, чтобы пассажиры попадали с верхних полок. Некоторые из пассажиров обожглись горячими напитками. К счастью, обошлось без жертв. На место инцидента выехала комиссия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Николаевом машинисты поезда пытались скрыть жуткое убийство женщины.
Фото Александра Рудоманова.
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