Украина

На своих же минах: на Донбассе подорвалась ДРГ боевиков и саперы

На оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа боевиков подорвалась на собственном минном поле. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как сообщает РБК-Украина, российско-оккупационные войска продолжают укреплять свои передовые позиции, устанавливая минные заграждения. Причем хаотично. И это зачастую становится причиной подрыва боевиков на собственных минных полях

Так, в понедельник, 23 июля, во время попытки выхода за линию соприкосновения, на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника. Также сообщается, что кроме ДРГ также подорвалась и группа «военных» из саперного подразделения, которые должны были обеспечить проход диверсантов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наемник на Донбассе сделал громкое заявление о причастности боевиков «ДНР» к расстрелу людей в оккупированном Донецке. Тогда, в 2015 году, в результате «разборок» между боевиками в троллейбусе погибли 13 мирных жителей.