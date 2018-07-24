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На Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на собственном минном поле, — ГУР
На оккупированном Донбассе диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) боевиков подорвалась на собственном минном поле. Об этом со ссылкой на данные разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
Командование боевиков на Донбассе продолжает совершенствовать передовые позиции и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения. В частности, из-за хаотичного минирования местности боевики подрываются на собственных минах — такой случай произошел вчера, 23 июля.
«Во время попытки выхода за линию соприкосновения, на собственном минном поле подорвалась диверсионно-разведывательная группа противника»,— говорится в сообщении.
Как отмечается, кроме ДГР также подорвалась и группа «военных» из саперного подразделения, которые должны были обеспечить проход ДРГ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в результате боевых действий за 23 июля пострадали двое украинских военных.
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