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Пожар в Греции: число жертв увеличилось до 60 человек
В Греции в результате масштабного пожара погибло по меньшей мере 60 человек, среди них есть иностранцы. Об этом сообщает информационный ресурс Protothema.
В городе Мати обнаружили еще 11 тел погибших. Это четверо человек, в том числе двое детей. Их нашли мертвыми в их доме. Также еще четверо погибли, пытаясь выйти из автомобиля. Тела двух из них были найдены на одном из холмов, еще один мужчина погиб вблизи таверны.
Уже известно, что среди жертв есть иностранцы, Так, польское агентство РАР со ссылкой на представителя тур фирмы сообщает о двух погибших туристов из Польши.
Как ранее сообщалось, военные опубликовали видео последствий смертельных пожаров в Греции.
Добавим, что украинцев нет среди погибших в результате лесного пожара в Греции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на запад от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже запросила помощь у других стран, чтобы справиться со стихией. Как заявил греческий премьер Алексис Ципрас, ситуация вышла из-под контроля. Из прибрежной зоны эвакуировали людей по воде.
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