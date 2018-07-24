Расследование дела нардепа Найема продлили до конца лета, — адвокат

Украина

Суд продлил расследование дела о нападении на нардепа Мустафу Найема (БПП) до 30 августа 2018 года. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, срок предварительного расследования по делу Найема продлен до 30 августа 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26 июня подозреваемым в нападении на Найема продлили меру пресечения. Также напомним, что нападение на Найема произошло 30 апреля около 17:30 возле Бессарабского рынка в центре Киева. По словам самого депутата, перед дракой сначала возникла словесная перепалка с неизвестными после того, как он принципиально не уступил дорогу на своем автомобиле. Одному из участников нападения удалось сбежать в Азербайджан. На данный момент под домашним арестом находятся трое подозреваемых в нападении.