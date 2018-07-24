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Лесные пожары в Швеции: выгорело 25 тысяч гектаров леса
По причине разбушевавшихся пожаров в Швеции сгорело 25 тыс. гектаров леса. Об этом сообщает The Local со ссылкой на trt.net.
Согласно информации издания, пожары уже нанесли ущерб стране в объеме 900 млн шведских крон (87 млн евро).
Несмотря на то, что общее количество лесных пожаров в стране сократилась с 80 на прошлой неделе до 21 по состоянию на сегодня, риск возникновения новых пожаров как и раньше высок. Ожидается, что максимальные температуры на территории Швеции в ближайшие дни будут сохраняться на отметке 30 градусов по Цельсию.
Площади сегодняшних пожаров значительно больше за пожары в Вестманланде. В 2014 году там сгорели 14 тыс. гектаров и эти лесные пожары на тот момент считались самыми серьезными за последние 40 лет.
Напомним, что восемь стран ЕС помогают Швеции в борьбе с лесными пожарами. Это Франция, Италия, Германия, Литва, Дания, Португалия, Польша и Дания.
В частности, властям страны было предоставлено 7 пожарных самолетов, 7 вертолетов, 60 единиц транспорта и более 340 человек персонала для тушения пожаров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», число жертв пожаров в Греции увеличилось до 60 человек.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”