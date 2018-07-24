Почему доллар начал дорожать — финансисты

Деньги

Финансисты ожидают, что на этой неделе на отечественном валютном рынке будет дорожать доллар. В связи с предстоящими выплатами Госказначейства по возмещению НДС спрос на валюту США вырастет. Правда, по официальному курсу Национального банка на 24 июля стоимость доллара установлена на уровне 26,45 грн. То есть после выходных доллар остается стабильным. Зато на межбанковских торгах курс медленно и неуклонно движется вверх.

— Уже во вторник, 24 июля, с самого утра курс доллара активно тянут вверх: на открытии межбанка он поднялся на 9 копеек — до 26,54−26,57 грн — и продолжает идти расти, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. - Активно увеличивается и валютный спрос. После старта торгов котировки успели дойти до 26,60−26,62 грн, а затем скорректироваться на 26,58−26,60 грн. Участники ждут появления Нацбанка с продажами доллара из своих резервов, однако ренгулятор пока не появлялся в системе Matching.

Финансисты допускают дальнейший рост спроса на безналичный доллар. Поскольку Госказначейство уже начало перечислять бизнесу возмещение по НДС. Пока объемы не очень большие — 300--400 млн грн в день, но этого достаточно для подстегивания валютного спроса. Импортеры почти сразу тратят гривни на покупку валюты. А экспортеры, как только получают эти деньги, начинают продавать на межбанке не 80—90 процентов своей валютной выручки, а лишь требуемые по закону 50 процентов доходов.

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Что касается ситуации на наличном валютном рынке, то он живет по своим законам и не слишком реагирует на курсовые колебания межбанка. 24 июля средняя цена доллара в банковских обменниках по-прежнему составляла 26,30−26,45 грн.

Как в дальнейшем изменится стоимость валюты США, специалисты пока осторожны в прогнозах, но серьезных скачков курса не ожидают. Нам обещают плавный подъем курса и такой же постепенный откат.

— На прошлой неделе остановить рост доллара на украинском межбанке помогли глобальные тенденции на мировом рынке: это произошло на фоне высказывания президента США Дональда Трампа о завышенном курсе американской валюты, — считает аналитик «Альпари» Максим Пархоменко. — Прошлая неделя была закрыта на уровне 26,40 грн за доллар. На данный момент доллар торгуется вблизи этой отметки в разных спектрах рынка. В ближайший период доллар будет оставаться у отметки 26,20 со склонностью к снижению до 26 гривен за доллар.

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Что касается курса евро на отечественном валютном рынке, то он несколько поднялся: за выходные подорожание составило 23 копейки. На 24 июля Национальный банк установил стоимость евровалюты на отметке 30,99 грн. В обменных пунктах после выходных стоимость евро практически не изменилась: покупка — 30,45—30,55 грн, продажа — 31,15—31,35 грн.

— Евро за прошедшую неделю подрос и вплотную подошел к отметке в 31 грн, — продолжает Пархоменко. — Но он склонен к снижению на мировых рынках, что не позволит ему преодолеть данный уровень. Скорее всего, курс евро будет плавно снижаться до 30,50 грн.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

