Омбудсмен заявила о тревожной информации по многим украинским политзаключенным

Украина

На сегодня по многим украинским политзаключенным, которых удерживают в России, поступает тревожная информация о состоянии их здоровья. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отметила, что сегодня прошла встреча с родственниками украинских политзаключенных.

«Рассказала о моей поездке в РФ, обменялись актуальной на данный момент информацией о состоянии здоровья Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Павла Гриба и других. По многим информация тревожная», — отметила она.

По ее словам, российская сторона предоставила запрос на посещение 51 человека, однако из этого числа только у 13 гражданство РФ. Причем некоторые из них отказались от встречи с российским омбудсменом. На сегодня Украина требует от РФ скорректировать список и предлагает «дорожную карту визитов». Денисова также подчеркнула, что российские власти не отвечают на запросы о посещении украинских политзаключенных.

Также Денисова сообщила, что в ближайшее время пройдет встреча представителей Красного Креста с семьями политзаключенных, чтобы найти пути посещения украинцев, которых удерживают в оккупированном Крыму.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию о том, что он находится в предсмертном состоянии.