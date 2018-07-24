Трехлетнего ребенка велел облить кислотой родной отец (фото)

Мир

Во вторник, 24 июля, британская полиция рассказала новые шокирующие подробности нападения на трехлетнего ребенка в магазине города Вустер. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 21 июля в магазине Home Bargains неизвестные плеснули в лицо мальчику кислотой.

Ребенок сидел в коляске. Рядом с ним все время находилась его мать. Мальчик получил тяжелые химические ожоги лица и руки. В настоящее время мать, ее пострадавшего сына и еще двоих ее детей полиция держит в безопасном месте, опасаясь новых атак.

Инспектор полиции Тони Гарнер, который занимается расследованием этого громкого дела, заявил журналистам, что женщина приехала в Великобританию из Восточной Европы. Он не уточнил, из какой конкретно страны.

Полиция продолжает поиск улик в Вустере

Напомним, полиция арестовала по подозрению в нападении четверых мужчин. Выяснилось, что старший из них является отцом мальчика. Мужчине 39 лет. Он тоже выходец из Восточной Европы, скорее всего, из Румынии. Он не женат на матери мальчика. Некоторое время назад женщина забрала малыша и ушла от него. Пока не ясно, кто является отцом остальных ее детей.

Отца полиция задержала первым. Это было 22 июля в Вулверхэмптоне. Его сообщников 22, 25 и 26 лет взяли в Лондоне утром 23 июля. Соседи молодых людей утверждают, что они являются представителями цыганской общины.

Запись камер видеонаблюдения помогла быстро найти и задержать подозреваемых

По одной из версий, мужчина нанял знакомых цыган, чтобы они атаковали ушедшую от него женщину. Он велел им использовать кислоту. Однако молодчики промахнулись, и химическое вещество попало на ребенка.

Полиция продолжает расследование.