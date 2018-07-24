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Победительницу Одесского кинофестиваля уличили в связи со сторонником экс-главаря «ДНР» Моторолы (фото)
Гран-при Одесского кинофестиваля получила лента «Хрусталь» (на фото — кадр из фильма) белорусского режиссера Дарьи Жук. Главную роль в ней исполнила российская актриса Алина Насибуллина, она же — жена российского рэпера Хаски, который является сторонником террориста так называемой ДНР Моторолы.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
«Победителя определили путем зрительского голосования, Жук получила статуэтку „Золотой Дюк“ и 10 тысяч евро, — пишет издание. - Главную роль в ленте сыграла Алина Насибуллина, которая в 2017 году вышла замуж за рэпера Хаски, настоящее имя — Дмитрий Кузнецов. Он известен тем, что записал трек на стихи террориста Моторолы».
*Рэпер Хаски
*Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Алина Насибуллина
Сообщается, что Хаски никогда не скрывал симпатии к боевику и его сторонникам.
«Какое бы к нему не было отношение, нельзя отрицать, что это фигура, исторический персонаж, очень пассионарный», — заявил рэпер Хаски в интервью. СМИ сообщали, что во время боев за Донецкий аэропорт Хаски пытался стать членом батальона террористов «Спарта», который возглавлял Моторола.
Имена всех лауреатов Одесского кинофестиваля читайте в «ФАКТАХ».
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