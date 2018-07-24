Шоу-бизнес

Гран-при Одесского кинофестиваля получила лента «Хрусталь» (на фото — кадр из фильма) белорусского режиссера Дарьи Жук. Главную роль в ней исполнила российская актриса Алина Насибуллина, она же — жена российского рэпера Хаски, который является сторонником террориста так называемой ДНР Моторолы.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

«Победителя определили путем зрительского голосования, Жук получила статуэтку „Золотой Дюк“ и 10 тысяч евро, — пишет издание. - Главную роль в ленте сыграла Алина Насибуллина, которая в 2017 году вышла замуж за рэпера Хаски, настоящее имя — Дмитрий Кузнецов. Он известен тем, что записал трек на стихи террориста Моторолы».

*Рэпер Хаски

*Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Алина Насибуллина

Сообщается, что Хаски никогда не скрывал симпатии к боевику и его сторонникам.

«Какое бы к нему не было отношение, нельзя отрицать, что это фигура, исторический персонаж, очень пассионарный», — заявил рэпер Хаски в интервью. СМИ сообщали, что во время боев за Донецкий аэропорт Хаски пытался стать членом батальона террористов «Спарта», который возглавлял Моторола.

Имена всех лауреатов Одесского кинофестиваля читайте в «ФАКТАХ».

