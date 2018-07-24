Происшествия

Под Киевом от кори умер маленький ребенок

Стало известно, что в Киевской области от кори умер маленький ребенок, сообщает в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«В Киевской области от кори умер ребенок в возрасте 1 года и 10 месяцев», — говорится в сообщении.

В общей сложности за прошедшую неделю в Украине корью заболели 882 человека, 413 из них — дети. А с начала года количество больных составило 26 692 человека, в том числе 15 892 ребенка.

По данным министерства, от осложнений кори в текущем году умерли девять детей и четверо взрослых.

В Минздраве напоминают, что дети и взрослые, не имеющие прививки от этого заболевания, находятся в группе риска. Спасти может только вакцинация.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему прививка от кори может навредить взрослому человеку.