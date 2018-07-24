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Против скандального украинского туроператора открыли уголовное производство
Туристическая компания Join Up, клиенты которой этим летом неоднократно жаловались на проблемы с задержками вылетов и прилетов, попала под следствие. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк на странице в соцсети. Главное управление Нацполиции Киева открыло производство по факту мошенничества, а именно незаконного завладения денежными средствами клиентов туроператора в особо крупных размерах.
«Подобные действия этого туроператора, с которыми столкнулись и мы, приобрели массовый характер. Тысячи обманутых граждан и абсолютно никакой реакции как представителей власти, так и правоохранительных органов. Должностные лица этого туроператора не только не чувствуют уколов совести, но и уверены в полной безнаказанности»,— написал Сердюк.
«ФАКТЫ» решили составить список нарушений, в которых прозвучало имя компании за последние 2 месяца.
Итак, скандалы с туроператором Join Up
05 июня 2018 года
Украинский туроператор Join Up второй день переносит рейс на турецкую Анталию, заставив многих людей с маленькими детьми все это время ждать самолет в аэропорту «Жуляны».
25 июня
Очередной скандал с туроператором: более 100 отдыхающих «поселились» в аэропорту «Киев». По словам потерпевших, у всех туристов путевки от одного агентства — Join UP
01 июля
После суток ожидания и попытки долететь на сломанном самолете более 100 человек отказались от рейса авиакомпании BravoAirways из Киева в египетский город Хургада, организованный туроператором JoinUp.
02 июля
Туроператор Join UP сокращает полетную программу по направлению Испания и упраздняет рейсы в эту страну из Одессы, Львова и Запорожья. Туристам обещают компенсацию.
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”