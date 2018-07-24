Против скандального украинского туроператора открыли уголовное производство

Украина

Туристическая компания Join Up, клиенты которой этим летом неоднократно жаловались на проблемы с задержками вылетов и прилетов, попала под следствие. Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк на странице в соцсети. Главное управление Нацполиции Киева открыло производство по факту мошенничества, а именно незаконного завладения денежными средствами клиентов туроператора в особо крупных размерах.

«Подобные действия этого туроператора, с которыми столкнулись и мы, приобрели массовый характер. Тысячи обманутых граждан и абсолютно никакой реакции как представителей власти, так и правоохранительных органов. Должностные лица этого туроператора не только не чувствуют уколов совести, но и уверены в полной безнаказанности»,— написал Сердюк.

«ФАКТЫ» решили составить список нарушений, в которых прозвучало имя компании за последние 2 месяца.

Итак, скандалы с туроператором Join Up

05 июня 2018 года

Украинский туроператор Join Up второй день переносит рейс на турецкую Анталию, заставив многих людей с маленькими детьми все это время ждать самолет в аэропорту «Жуляны».

25 июня

Очередной скандал с туроператором: более 100 отдыхающих «поселились» в аэропорту «Киев». По словам потерпевших, у всех туристов путевки от одного агентства — Join UP

01 июля

После суток ожидания и попытки долететь на сломанном самолете более 100 человек отказались от рейса авиакомпании BravoAirways из Киева в египетский город Хургада, организованный туроператором JoinUp.

02 июля

Туроператор Join UP сокращает полетную программу по направлению Испания и упраздняет рейсы в эту страну из Одессы, Львова и Запорожья. Туристам обещают компенсацию.