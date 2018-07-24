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Из-за сильных ливней Киев уходит под воду: назван эффективный метод борьбы с потопами на улицах
Для Киева превращение улиц после сильных ливней в бушующие реки — явление не новое. Но несмотря на то, что о проблеме знают, к ее решению по сути еще не приступали. Город нуждается в новой системе ливнеотводов. В идеале необходимо будет предусмотреть систему отвода воды из небольших рек в Днепр. Архитектор и по совместительству дигер Артем Кириленко рассказал «ФАКТАМ», как он видит выход из ситуации с постоянно затопленнными улицами.
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«Проблема Киева в том, что существующие нынче ливнеотводы давно не соответствуют требованиям градостроения и их пора менять или хотя бы реконструировать», — считает Кириленко.
Еще одной проблемой Киева является расположение ряда районов возле небольших речек, причем ниже уровня воды в реке. Например, район площади Победы когда-то был дельтой реки Лыбидь. «Площадь Победы находится ниже уровня реки Лыбидь, в которую должны уходить потоки дождевой воды. В результате во время сильных ливней вода не уходит в коллектор, а течет по проезжей части. Чтобы этого избежать, нужно провести реконструкцию русла реки, расширив ее и углубив, чтобы подземные ее части не выталкивали воду наружу», — отмечает архитектор.
Специалист считает правильным наладить дополнительный отвод в Днепр воды из Лыбиди. Кроме того, небольшие городские речки — Лыбидь, Нивка, Сырец и Дарница — нуждаются в регулярной чистке русла.
«Мусор, скапливаясь в руслах этих рек, как показывает моя практика дигера, местами создает „плотины“, из-за чего вода выходит наружу, — отмечает Кириленко. — После ливней мы с друзьями стараемся помогать коммунальщикам в этом вопросе, но ведь нас десяток, а протяженность подземных рек и коллекторов в Киеве достигает нескольких сот километров».
О том, кто возьмется за решение проблемы и когда можно ожидать реконструкции городской системы стоков, читайте в статье «Сильные ливни превращают улицы Киева в реки: что с этим делать».
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