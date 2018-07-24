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Баскетболист сборной Украины перешел в «Барселону»
26-летний Артем Пустовой подписал контракт с одним из лидеров испанского баскетбола — «Барселоной». О том, что украинский центровой сменил клуб, сообщил журналист Игнасио Охеда в своем Twitter.
Отмечу, что Пустовой выступал в Испании за «Обрадойро» с 2015 года, куда перешел в статусе чемпиона Украины в составе «Химика» из Южного. За три сезона, проведенных за команду из Сантьяго-де-Компостелы, Артем отыграл более сотни матчей, но так ни разу за это время и не сыграл со своим клубом в плей-офф Лиги Эндесы (высшего дивизиона чемпионата Испании).
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В 2017 году Пустовой в составе сборной Украины сыграл на чемпионате Европы. «Желто-синие» вышли в 1/8 финала, где уступили будущему триумфатору турнира Словении (55:79), а сам центровой в среднем набирал более 15 очков за игру.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер сборной Украины по баскетболу покинул французский клуб.
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