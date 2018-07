Израиль сбил самолет войск Асада

Военные Израиля сбили сирийский истребитель «Сухой», который нарушил воздушное пространство страны. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

Since this morning, there has been an increase in the internal fighting in Syria and the Syrian Air Force's activity. The IDF is in high alert and will continue to operate against the violation of the 1974 Separation of Forces Agreement.