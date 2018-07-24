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Израиль сбил самолет войск Асада
Военные Израиля сбили сирийский истребитель «Сухой», который нарушил воздушное пространство страны. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
Since this morning, there has been an increase in the internal fighting in Syria and the Syrian Air Force's activity. The IDF is in high alert and will continue to operate against the violation of the 1974 Separation of Forces Agreement.— IDF (@IDFSpokesperson) 24 июля 2018 г.
Сообщается, что израильская армия запустила две ракеты из комплекса Patriot по истребителю «Сухой» Военно-воздушных сил Сирии, который проник в воздушное пространство Израиля на 1 милю вглубь. Также сообщается, что армия отслеживала заранее передвижение сирийского истребителя, после чего тот был сбит.
В Армии обороны Израиля также отметили, что с сегодняшнего утра увеличилась интенсивность боевых действий в Сирии, а также выросла активность сирийских ВВС. Израильская сторона подчеркивает, что находится в состоянии повышенной готовности и продолжит предотвращать любые нарушения соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года.
Напомним, что 11 июля Израиль применил систему Patriot по сирийскому беспилотнику. Перехват произошел на Голанских высотах, большая часть которых контролируется Израилем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Госдепартамент одобрил продажу Польше американских ракетных комплексов Patriot.
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