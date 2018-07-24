Жуткое избиение контрактника под Львовом: появились фото солдата, которого старшина сделал инвалидом

Происшествия

В деле об избиении солдата-контрактника на Львовщине вскрылись новые нелицеприятные подробности. 28-летний солдат Вячеслав Явный рассказал журналистам, что и до случая с избиением неоднократно подвергался давлению со стороны вышестоящих военнослужащих: были угрозы пистолетом, требование платить взятки за получение отпуска, за мелкие нарушения. Уже после того, как инцидент с избиением получил огласку, были попытки руководства части переложить вину на неких гражданских лиц, а самого пострадавшего обвинить в пьянстве.

Фотографии 28-летнего военнослужащего, который теперь из-за второй группы инвалидности будет комиссован, опубликовала на своей странице в Facebook журналист Вика Балицкая. Пострадавший находится в военном госпитале, и встретиться с журналистами в стенах медучреждения ему не разрешили. Солдату пришлось выйти для интервью во двор.

Явный подтвердил, что 17 июля был избит старшиной части 45 артиллерийской бригады. В санчасти не нашли никаких телесных повреждений, и пострадавший около суток ходил с разорванной селезенкой. Только на следующий день военнослужащего доставили в больницу в Новояворовск, где диагностировали разрыв селезенки и сказали, что еще несколько часов и пострадавший бы умер.

Напомним, после случая с жестоким избиением солдата Военная служба правопорядка провела проверку в части и установила неоднократные злоупотребления со стороны должностных лиц в/ч. Факты злоупотребления властью и служебным положением проверены, материалы направлены в правоохранительные органы. Расследование случая взято под контроль Главной военной прокуратурой.

Фото Віка Балицька/Facebook