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Жуткое избиение контрактника под Львовом: появились фото солдата, которого старшина сделал инвалидом
В деле об избиении солдата-контрактника на Львовщине вскрылись новые нелицеприятные подробности. 28-летний солдат Вячеслав Явный рассказал журналистам, что и до случая с избиением неоднократно подвергался давлению со стороны вышестоящих военнослужащих: были угрозы пистолетом, требование платить взятки за получение отпуска, за мелкие нарушения. Уже после того, как инцидент с избиением получил огласку, были попытки руководства части переложить вину на неких гражданских лиц, а самого пострадавшего обвинить в пьянстве.
Фотографии 28-летнего военнослужащего, который теперь из-за второй группы инвалидности будет комиссован, опубликовала на своей странице в Facebook журналист Вика Балицкая. Пострадавший находится в военном госпитале, и встретиться с журналистами в стенах медучреждения ему не разрешили. Солдату пришлось выйти для интервью во двор.
Явный подтвердил, что 17 июля был избит старшиной части 45 артиллерийской бригады. В санчасти не нашли никаких телесных повреждений, и пострадавший около суток ходил с разорванной селезенкой. Только на следующий день военнослужащего доставили в больницу в Новояворовск, где диагностировали разрыв селезенки и сказали, что еще несколько часов и пострадавший бы умер.
Напомним, после случая с жестоким избиением солдата Военная служба правопорядка провела проверку в части и установила неоднократные злоупотребления со стороны должностных лиц в/ч. Факты злоупотребления властью и служебным положением проверены, материалы направлены в правоохранительные органы. Расследование случая взято под контроль Главной военной прокуратурой.
Фото Віка Балицька/Facebook
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