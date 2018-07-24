В Украине усилят контроль на дорогах: каких ужесточений ждать в ближайшее время

Украина

После череды страшных ДТП с большим количеством жертв, самое крупное из которых произошло в Житомирской области, в регионе принято решение, что патрульные теперь сразу будут составлять админпротоколы на водителей-нарушителей, а не выносить устные предупреждения. Об этом «ФАКТАМ» сообщил пресс-офицер патрульной полиции в Житомирской области Игорь Иванюк.

«Если раньше в случаях, когда водитель совершал незначительное нарушение или неумышленно, патрульные могли вынести устное предупреждение, то теперь полиция не будет такой лояльной к нарушителям и будет составлять административные материалы. Это не противоречит закону. Ведь нарушитель должен быть готов нести ответственность за содеянное. При этом водители обязаны соблюдать правила дорожного движения не только при подъезде к стационарным постам полиции (или притормаживать перед патрульным автомобилем), а всегда. И теперь придуманные истории о срочной необходимости не смогут спасти от оформления протокола. Нужно помнить, что дорога не прощает ошибок», — сказал Иванюк. При этом он добавил, что данное правило будет действовать исключительно в Житомирской области.

В пресс-службе патрульной полиции Украины, куда «ФАКТЫ» обратились за комментарием по поводу новых изменений, их подтвердили. По словам правоохранителей, это решение исключительно руководства патрульной полиции Житомирской области и оно не распространяется на всю Украину. Правда, там и не опровергли того, что подобное ужесточение может быть введено и в других регионах страны.

И это не единственные меры для усиления контроля на дорогах Украины, которые появятся в ближайшее время. В частности, стоит ожидать появления радаров контроля скорости. Об этом на своей страничке в Facebook упомянул первый замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Такое ужесточение связано с резко возросшим количеством смертельных ДТП, которые в последние дни буквально захлестнули Украины.

«Только за первое полугодие 2018 года нами зарегистрировано более 68 тысяч ДТП, в которых 1237 человек погибли и около 11 тысяч пострадали. Это в среднем семь человек в сутки (в прошлом году мы теряли девять человек в сутки в ДТП). Как с этим бороться? Ужесточать законодательство и давать больше возможностей для очистки дорог от угрозы — это объективное решение. По-другому, без серьезных мер это продолжаться не может. Вот он — результат недостаточных мер по отношению к нарушителям, на асфальте», — написал Белошицкий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об очередной трагедии на трассе Одесса — Киев, где погибли отец и сын.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»