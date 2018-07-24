Новый кризис на рынке недвижимости Украины: эксперт рассказал, что будет с ценами

Украина

Рынку недвижимости Украины грозит очередной кризис. Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире телеканала ZIK.

«Скорей всего, мы увидим существенное сокращение жилищного строительства и даже „паралич“ каких-то объектов, так как строительные компании просто не будут иметь средств для того, чтобы завершить их. То есть, есть риски для тех, кто инвестирует в подобное строительство, так как они могут столкнуться с тем, что строительные компании не будут иметь средств для того, чтобы завершать эти объекты», — заявил он.

Эксперт прогнозирует, что кризис приведет к снижению цен на «квадратные метры».

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«С точки зрения цен на жилье, я не исключаю, что в случае дестабилизации с курсом (гривны. — Авт.), в следующем году мы увидим падение цен на недвижимость. Не потому, что сократятся расходы на его производство, а потому, что предложение превышает спрос», — сказал Кушнирук.

По его мнению, строительные компании сейчас работают «в ноль».

«Кризис грозит, но грозит не кризис „пузыря“ (как в 2008—2009 гг. — Авт.), потому что кризис „пузыря“ предполагает возрастающий спрос, который провоцирует рост цен на недвижимость. А мы имеем ситуацию, когда строительные компании работают почти „в ноль“! Почему? Потому, что если они остановятся, то расходы будут еще большими! Поэтому, они продолжают работать, несмотря на то, что большой прибыли они уже не имеют с этого!» — заявил он.

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Кушнирук не исключает, что низкий спрос приведет к снижению объемов введения в эксплуатацию жилья.

«В этом году существенное сокращение строительных работ в жилом строительстве. Соответственно, введение в эксплуатацию тоже будет проблемным. Вопрос заключается в том, что нет такого спроса платежеспособного на покупку той недвижимости, которая строится в Киеве», — сказал он.

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