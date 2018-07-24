Оккупанты в Крыму вынесли суровый приговор фейковому агенту СБУ

Происшествия

В Крыму оккупационный «верховный суд» не захотел смягчать жестокий приговор украинцу Геннадию Лимешко. Харьковчанин, прибывший в Крым, в августе 2017 года был задержан оккупантами, назван «агентом СБУ» и обвинен в подготовке диверсий. Резонанс получило видео, где запечатлен задержанный Лимешко уже без шнурков в обуви, но еще с пилой в руках.

После задержания гражданина ФСБ заявила, что захваченный харьковчанин якобы собирался поджечь лес в Крыму, устроить горный обвал на трассе Судак-Новый Свет, повредить линию электропередач и оставить без электроэнергии жителей. В итоге харьковчанин был признан виновным, но не в диверсиях, а в «незаконном приобретении, перевозке и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов». Отягчающим обстоятельством суд посчитал мотив «политической вражды» в связи с аннексией Крыма, из-за которой Лимешко якобы согласился на совершение диверсий. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

После того, как Лимешко пошел на сделку со следствием, оккупанты приговорили его к восьми годам лишения свободы. Полгода скостили из-за наличия малолетней дочери. Попытка адвокатов оспорить приговор в апелляции провалилась, адвокат по назначению Эльвина Чулакчи участвовать в заседании не пожелала.

Напомним, в СБУ высмеяли версию ФСБ о поимке украинского «агента», который якобы должен был повредить одну из линий электропередач на полуострове. Спикер СБУ Елена Гитлянская напомнила, что пилить ЛЭП в Крыму нет нужды — полуостров и так периодически без света.