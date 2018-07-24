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Здоровье

Миф о рыбьем жире: ученые провели важное исследование

16:28 24 июля 2018   161
Рыбий жир
Елизавета КАРПЮК, специально для «ФАКТОВ»

Ученые из университета Восточной Англии провели систематический обзор научной литературы и пришли к выводу, что рыбий жир, содержащий омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, не способствует снижению риска преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно сообщению ученых, размещенном на сайте университета, было проведено 79 исследований, в которых добровольцы потребляли разное количество рыбьего жира в год, и затем специалисты оценили состояние их сердца и кровеносных сосудов.

В итоге исследователи не обнаружили особой разницы в состоянии сердечно-сосудистой системы человека, принимавшего рыбий жир, и человека, который просто соблюдал здоровый рацион питания. Большое количество рыбьего жира лишь немного уменьшало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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