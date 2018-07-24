В Беларуси осквернили могилу знаменитого Героя Украины (фото)

Политика

В Беларуси неизвестные осквернили могилу Михаила Жизневского — героя Небесной Сотни, одного из первых погибших в Киеве во время событий Революции Достоинства в январе 2014 года.

Как рассказала Наталья Жизневская, сестра героя, могильный памятник был испачкан красной краской. Был умышленно зарисован белорусский исторический герб «Погоня» и государственный герб Украины, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Жизневский похоронен на кладбище в деревне Знамя Труда Гомельского района Беларуси. Там же находятся могилы его родителей. Памятник на могиле Жизневского выполнен всемирно известным скульптором Алексеем Шатерником. Монумент неодократно осквернялся: неизвестные уничтожали венки, похищали флаг, царапали на граните надпись «Предатель».

Фото svaboda.org

