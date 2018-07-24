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Разбои и попытки убийства: что известно о беглецах из колонии под Житомиром (фото)

Во вторник, 24 июля, в Житомирской области объявлен розыск двух сбежавших преступников, осужденных за тяжкие преступления. Оба они отбывали наказание в Бердичевском исправительном центре. У одного из них, признанного 20 лет назад особо опасным редицивистом, за плечами многолетний срок за убийство.

49-летний Анатолий Карпец из центра был направлен на работу в соседний с Бердичевским Романовский район. 23 июля около 11 часов дня он самовольно ушел с предприятия, на котором работал. А 31-летний Манучар Моргошия пропал в ночь на 24 июля прямо с территории исправительного центра, рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации житомирского областного главка полиции Алла Ващенко.

Полицией открыты уголовные производства по фактам уклонения от отбывания наказания, идут поиски беглецев. Пенитенциарии тем временем назначили служебную проверку работы заведения.

В исправительных центрах обычно отбывают наказание приговоренные к ограничению свободы. Поэтому у них есть множество привилегий. Например, они могут пользоваться банковскими карточками, мобильными телефонами, бесконвойно покидать территорию центра (если заключенный официально трудоустроен, хочет посетить врача и в других случаях). Иногда им даже предоставляют возможность съездить домой, рассказал «ФАКТАМ» замначальника отдела Минюста, контролирующего работу с органами Государственной уголовно-исполнительной службы, Максим Тарадай. Однако в такой центр по решению специальных комиссий могут быть переведены и осужденные на реальные сроки лишения свободы — как вставшие на путь исправления.

Именно таким способом в Бердичевский центр попали житомирянин Анатолий Карпец и грузин из Цаленджиха Манучар Моргошия. «ФАКТЫ» установили их уголовную биографию.

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49-летний Карпец Анатолий Петрович в 2015 году пытался зарезать свою сестру за то, что женщина вмешалась в его разговор с зятем: мужчины обсуждали, какие ключи надо использовать при ремонте бензопилы. Женщина, правда, утверждала, что разногласия возникли из-за ее отказа дать брату в долг. В том же году он был приговорен к шести годам лишения свободы.

Неизвестно, почему комиссия решила, что Карпецу можно облегчить условия отбывания наказания. Ведь на свободу он вышел всего за два года до нападения на сестру, отсидев большой срок за убийство, разбой, злостное хулиганство и незаконное обращение с холодным оружием. И тогда несколько раз добивался улучшения условий своего содержания.

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В 1999 году, по данным источника «ФАКТОВ», Житомирский областной суд счел его особо опасным рецидивистом и приговорил к 13 годам лишения свободы с содержанием в тюрьме. Но зэк смог убедить начальство и суд в том, что он исправляется: приговор пересмотрели и перевели заключенного в колонию строгого режима. Впоследствии приговор еще раз пересмотрели, заменив оставшихся три года заключения ограничением свободы. Однако уже через год Карпеца за нарушения опять поместили под стражу до конца срока.

* Карпец Анатолий Петрович, рост 187 см, волосы седые, короткие, глаза карие. Особые приметы: татуировки. На шее — крест, слева на груди дракон, на левой руке — церковь

Биография второго беглеца, осужденного за разбой, менее интересна. В августе 2017 года Манучар Маргошия обокрал автомобиль в Тернополе, вытащив оттуда две сумки, но его заметили хозяева. Несмотря на то что Манучар пытался отбиться ножом, его скрутили и передали полиции. Недавно суд удовлетворил его апелляцию, скостив срок.

* Манучар Маргошия, рост 175 см, волосы русые, глаза карие

Полиция Житомирской области просит всех, кто обладает информацией о местонахождении беглецов, сообщить об этом в ближайшее подразделение полиции или по телефонам: (0412) 40−74−20, (067) 969−52−46, (093) 140−74−98 или 102.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пойманы уже все три беглеца, которые проломили стену, чтобы удрать из Одесской колонии.

Фото отдела коммуникации ГУ НПУ в Житомирской области