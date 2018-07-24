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Предполагаемого похитителя Луценко будут судить в Борисполе
Дело предполагаемого похитителя «евромайдановцев» Игоря Луценко и Юрия Вербицкого уже попало в суд. Генпрокуратура составила обвинительный акт и передала в судебную инстанцию собранные следствием материалы.
Как сообщает Генпрокуратура, дело будет слушаться в Бориспольском горрайонном суде Киевской области.
Ранее по делу был задержан подозреваемый Александр Волков. О его возможной причастности к преступлению стало понятно после изучения записей мобильного телефона: фигурант дела был в больнице, откуда похитили евромайдановцев, и на месте пыток. Также Волков в ночь на 21 января 2014 года многократно созванивался с другими фигурантами дела о похищении.
Задержанному выдвинуты обвинения в участии в преступной организации, созданной с целью противодействия акциям протестов, совершения тяжких и особо тяжких преступлений с привлечением «титушек» (ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 3. ст. 27 п. П. 3, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Напомним, «евромайдановцев» Луценко и Вербицкого похитили из здания Александровской больницы в Киеве в ночь на 21 января 2014 года. Похищенных «евромайдановцев» вывезли за город, пытали, избивали, выбросили в лесу под Киевом. Луценко удалось спастись, а Вербицкий был найден мертвым. В ходе следствия было установлено, что участие в похищении принимали 11 человек, большинство сбежали в Россию.
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