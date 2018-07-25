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Здоровье Скорая помощь «ФАКТОВ»

В жару лучше отказаться от мяса — как правильно питаться летом

13:05 25 июля 2018   18
В жару лучше отказаться от мяса&nbsp;— как правильно питаться летом
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Сладкие плоды, съеденные натощак, могут вызвать вздутие живота и дискомфорт.

Летом мы питаемся не так, как зимой: едим много свежих овощей и фруктов, ягод.

— Это здоровая полезная еда, но с фруктами нужно быть осторожными, ограничив употребление селекционных сладких сортов, — рассказывает диетолог Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк. — Они содержат большое количество особых сахаров — фруктанов. Эти вещества у некоторых людей плохо расщепляются в пищеварительном тракте, вызывают вздутие, чувство распирания и могут спровоцировать синдром раздраженного кишечника. Самый лучший фрукт — это овощ. Полезно каждый день съедать по стакану измельченной зелени. Зеленым луком, петрушкой, укропом можно заправлять салаты. Хорошо с помощью блендера делать смузи из листьев шпината или салата, добавив ягоды и семя льна (предварительно замоченное на ночь или перемолотое в кофемолке). Отличный смузи — шпинат, черника и льняное семя с одной-двумя чайными ложками растительного масла. Кстати, основные приемы пищи должны включать легкие жиры: оливковое, кокосовое масло, сметану, сливочное масло. Можно позволить себе даже кусочек сала.

— Когда нужно есть фрукты и ягоды?

— Лучше в первой половине дня после основного приема пищи. Позавтракав (например, кашей, двумя яйцами и огурцом), можно съесть пару абрикосов, а обед завершить ягодным десертом — стаканом (150 граммов) черники или смородины. Каждый день нужно съедать граммов 300 ягод, причем после еды. Они содержат органические кислоты и повышают кислотность желудка, улучшая всасывание белка и железа. Натощак и в перерывах между приемами пищи фрукты и ягоды лучше не есть. У людей, страдающих гастритом, колитом, синдромом раздраженного кишечника, они могут вызвать дискомфорт. Также из-за большого количества природного сахара возможен сильный выброс гормона инсулина, что приведет к повышению сахара в крови.

— Нужно ли в жару отказываться от мяса?

— Советую хотя бы два-три дня в неделю обходиться без говядины и свинины: на переработку животного белка организм затрачивает слишком много энергии, и жирное мясо на обед в знойный день тяжело переваривается. На завтрак и ужин можно позволить себе мясное блюдо, богатое легким белком, — курицу, индейку, кролика, рыбу, яйца, творог.

— Как летом похудеть?

— Налегайте на зелень и овощи, которые растут над землей, — помидоры, огурцы, кабачки, капусту. Корнеплоды (картофель, морковь, свеклу) старайтесь есть в первой половине дня до 15 часов. От рафинированных продуктов, содержащих сахар — печенья, конфет, пирожных, вафель, тортов, лучше отказаться.


Что поможет летом похудеть? Как наладить работу кишечника пожилому человеку? Сколько воды нужно пить? Какая польза от разгрузочных дней?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 30 июля, с 9.00 до 10.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит диетолог Юлия Петровна Поворознюк.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 9 августа

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