Происшествия

Десятки пострадавших: открыто уголовное производство в связи с инцидентом в поезде "Киев — Бердянск"

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту травмирования пассажиров поезда «Киев-Бердянск» в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

«Следственным Пологовского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что инцидент произошел на железнодорожной станции Пологи. Машинист тепловоза превысил скорость, в результате чего при сцеплении вагонов произошел толчок.

В результате одного пассажира — мальчика 2014 рождения — с мамой доставили в больницу, а 26 пассажиров — получили незначительные телесные повреждения (ссадины, ушибы).

Позже пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что мальчику, который в результате разлива горячего напитка получил ожог живота, была оказана необходимая медицинская помощь. Из больницы мальчика и его маму забрали родные.

Сообщается, что все остальные пассажиры поезда № 227 Киев — Бердянск после предоставления на месте медицинской помощи продолжили поездку по маршруту.

Сейчас на месте инцидента работает комиссия регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пассажирку поезда «Запорожье-Львов» избили и выбросили из поезда на полном ходу.