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Десятки пострадавших: открыто уголовное производство в связи с инцидентом в поезде "Киев — Бердянск"
Национальная полиция открыла уголовное производство по факту травмирования пассажиров поезда «Киев-Бердянск» в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
«Следственным Пологовского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что инцидент произошел на железнодорожной станции Пологи. Машинист тепловоза превысил скорость, в результате чего при сцеплении вагонов произошел толчок.
В результате одного пассажира — мальчика 2014 рождения — с мамой доставили в больницу, а 26 пассажиров — получили незначительные телесные повреждения (ссадины, ушибы).
Позже пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что мальчику, который в результате разлива горячего напитка получил ожог живота, была оказана необходимая медицинская помощь. Из больницы мальчика и его маму забрали родные.
Сообщается, что все остальные пассажиры поезда № 227 Киев — Бердянск после предоставления на месте медицинской помощи продолжили поездку по маршруту.
Сейчас на месте инцидента работает комиссия регионального филиала «Приднепровская железная дорога».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пассажирку поезда «Запорожье-Львов» избили и выбросили из поезда на полном ходу.
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