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Азербайджан не выдаст мажора, избившего депутата Найема: названы причины

17:18 24 июля 2018   294
саитов
Инф. «ФАКТОВ»

Азербайджан отказался выдавать Украине Магомеда-Амина Саитова — главного подозреваемого по делу об избиении депутата Мустафы Найема. Запрос на экстрадицию Саитова был направлен сразу же после установления его местонахождения, но генпрокуратура Азербайджана не нашла оснований выдавать правонарушителя.

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Как объяснил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, украинская Генпрокуратура как центральный компетентный орган в сфере экстрадиции буквально «день в день» направила компетентным органам Азербайджана запрос о выдаче Саитова. Запрос был отклонен. Генпрокуратура Азербайджана сослалась на ряд причин, в том числе связанных с оценкой со стороны азербайджанских властей поведения самого депутата Мустафы Найема.

Напомним, 30 апреля в Киеве народному депутату Найему сломали челюсть. Избивала парламентария группа лиц. Трое участников инцидента были задержаны, и сейчас им назначен домашний арест. Четвертый сбежал в Азербайджан, где сначала был задержан местными властями, а затем отпущен под личное обязательство.

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