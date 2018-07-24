Азербайджан не выдаст мажора, избившего депутата Найема: названы причины

Происшествия

Азербайджан отказался выдавать Украине Магомеда-Амина Саитова — главного подозреваемого по делу об избиении депутата Мустафы Найема. Запрос на экстрадицию Саитова был направлен сразу же после установления его местонахождения, но генпрокуратура Азербайджана не нашла оснований выдавать правонарушителя.

Как объяснил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, украинская Генпрокуратура как центральный компетентный орган в сфере экстрадиции буквально «день в день» направила компетентным органам Азербайджана запрос о выдаче Саитова. Запрос был отклонен. Генпрокуратура Азербайджана сослалась на ряд причин, в том числе связанных с оценкой со стороны азербайджанских властей поведения самого депутата Мустафы Найема.

Напомним, 30 апреля в Киеве народному депутату Найему сломали челюсть. Избивала парламентария группа лиц. Трое участников инцидента были задержаны, и сейчас им назначен домашний арест. Четвертый сбежал в Азербайджан, где сначала был задержан местными властями, а затем отпущен под личное обязательство.