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Как проблему затопления улиц во время ливней решают в Берлине (фото)

Июльские ливни стали нашим стихийным бедствием для киевлян. «ФАКТЫ» ранее сообщали о том, как предлагают решать проблему затопления улиц отечественные специалисты. Они видят выход в реконструкции водостоков и строительстве новых ливнеотводов.

Проблема эта актуально не только для Украины. Напомним, в Волгограде 16 июля дожди привели к частичному обрушению нового стадиона, построенного к чемпионату мира по футболу. В Японии ливни привели к наводнениям, которое унесло десятки человеческих жизней. Периодически затапливает европейские столицы. И с каждым годом таких случаев все больше. Ученые утверждают, что аномальные летние ливни являются прямым следствием глобальных изменений климата. Следовательно, проблема затопления городов дождевой водой — не сиюминутная. Как говорят в Одессе, если вопрос поставлен правильно, он будет долго стоять.

«Немецкая волна» (DW) поделилась интереснейшим опытом Берлина в этой связи. В прошлом году в конце июня в столице Германии был введен режим чрезвычайной ситуации. За сутки на город обрушилась четырехмесячная норма осадков. Городская дождевая канализация не справилась. Улицы оказались затоплены, метро остановилось, аэропорты закрылись. Вечером 29 июня 2017 года все немецкие телеканалы показали видео пешехода, плывущего кролем по проезжей части в одном из берлинских районов.

После этого мэрия Берлина прислушалась к предложениям ученых. Эксперт по городской гидрологии Хайко Зикер представил концепцию «города-губки». Ему удалось до этого реализовать ее на практике в нескольких кварталах столицы Германии. И оказалось, что именно эти районы прекрасно справились с аномальным июньским ливнем.

Суть концепции сводится к революционному пересмотру подхода борьбы с дождевой водой. Традиционно градостроители старались максимально быстро увести водные массы с улиц в дождевую канализацию. Зикер предложил вообще отказаться от таковой!

Взамен нужно высаживать на крышах домов траву, кусты, даже деревья. Кроме того, перестать загонять в бетон площади. На таких открытых пространствах следует устраивать клумбы, газоны, детские площадки. И тогда дома и площади превратятся в губки. Они будут «впитывать» дождевую воду. То есть, не нужно разгонять потоки воды по водостокам. Наоборот, воду нужно аккумулировать в разных местах. Клумбы и площадки превращаются во временные «лужи», оставляя не затопленными улицы. Вода на крышах постепенно испаряется или используется для охлаждения зданий.

Этот подход, сообщает DW, уже реализован в некоторых районах Берлина. Самый известный из них — Потсдамская площадь в центре города. Там практически весь выпадающий дождь аккумулируется на месте, в дождевую канализацию не поступает ни капли!

Так выглядит теперь Потсдамская площадь после дождя

По всему Берлину уже насчитывается свыше 18 тысяч озелененных крыш, в том числе, крыша здания городского предприятия по водоснабжению. Выйдя на нее, оказываешься словно на поляне посреди леса. Под ногами пружинят мох и высохшая к середине осени трава. Там даже грибы можно собирать.

Еще интереснее оказался проект новостройки в районе Адлерсхоф. Здесь растения высадили не только на крышах, но и на фасадах. Дождевая вода в результате скапливается на крыше и медленно стекает по фасаду, охлаждая при этом здание естественным путем, что помогает значительно экономить на кондиционерах.

Оригинальная новостройка в районе Адлерсхоф

По такому же принципу теперь справляется с дождевой водой и больница в районе Фридрихсхайн. Здание полностью после проведенного ремонта было отключено от дождевой канализации.

Теперь мэрия Берлина планирует ввести субсидии для домовладельцев, которые озеленят свои крыши до такой степени, что те будут аккумулировать как минимум 60 процентов осадков. Это позволит разгрузить городскую канализацию.

Безусловно, концепция «города-губки» требует максимального согласования работы целого ряда городских служб. Это коллективный труд архитекторов, градостроителей и коммунальщиков, который требует гораздо более интенсивного общения между всеми инстанциями, вовлеченными в процесс. Но результат того стоит, считают в мэрии Берлина.