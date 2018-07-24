Общество

На Волыни 22-летнему стороннику "русского мира" дали большой срок за посты в соцсети

Александра Гережуна, 22-летнего жителя Луцка, приговорили заочно к 6 годам лишения свободы за «пророссийские» посты в соцсети «Вконтакте». Об этом говорится в сообщении Луцкого горрайонного суда Волынской области, без указания фамилии мужчины.

«В своих постах обвиняемый публично призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, свержению конституционного строя, захвата государственной власти насильственным путем и решения военного конфликта», — говорится в сообщении.

Человек, как утверждают в суде, скрывается с целью уклонения от уголовной ответственности.

Сам приговор в реестре еще не обнародован. Конкретных примеров публикаций, за которые осудили волынянин, суд не приводит.

Пресс-секретарь суда Ольга Пылыпюк подтвердила «Украинской правде», что речь идет об Александре Гережуне — мужчине 1996 года рождения, объявленного в розыск два года назад, в 2016.

В материалах дела по его обвинению говорится, что Гережун в 2015 году уехал в Беларусь и до сих пор не вернулся. СБУ считает, что он может находиться в России или, как говорит пресс-секретарь суда, на оккупированной территории.

По версии следствия, в 2013 году мужчина переименовал свою страницу в соцсети «из соображений конспирации, с целью осложнения его идентификации правоохранительными органами».

Дело против Гережуна открыли в 2015 году, объявили подозрение в 2016. Мужчине инкриминировали две статьи: «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Однако в опубликованных решениях суда отсутствуют конкретные цитаты из его постов.

В конце 2017 года суд дал разрешение на задержание мужчины и на заочное расследование его дела, а в начале 2018 года — разрешил также судить Гережуна заочно, потому что тот не являлся по повесткам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России решили отслеживать жалобы в соцсетях. Также напомним, что Мининформполитики попросило Facebook избавить пользователей от пропаганды «Л/ДНР»