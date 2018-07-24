Супрун назвала условия, при которых спать днем полезно

Здоровье

Дневной сон для большинства людей полезен, но если он длится долго, то снижает продуктивность работы и эффективность ночного отдыха. Кроме того, беспричинное желание подолгу спать днем может указывать на заболевания. Об этом предупредила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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«Сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, сон работает как антидепрессант, улучшает настроение, дает заряд энергии», — отмечает Супрун.

Чтобы дневной сон пошел впрок, важно, чтобы он длился не более часа, а в идеале 20−30 минут. Более длительный дневной отдых может обернуться чувством тяжести при просыпании, инертностью, сниженной работоспособностью, сбоем внутренних часов организма, неконтролируемым чувством голода.

Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором проблем со здоровьем, добавила Супрун. Желание вздремнуть может быть вызвано стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, с повышением риска смертности. Потому при появлении таких симптомов лучше проконсультироваться с врачом.

Напомним, ранее Супрун рассказала, как сделать свой сон лучше и как долго нужно спать ночью.