- 19:07 Коттедж в центре парка в Виндзоре: королева подарила Гарри и Меган еще один особняк
- 19:04 Вступительная кампания-2018: обнародована печальная статистика
- 18:54 Без вариантов: "Укртелеком" предупредил абонентов об очередном подорожании телефонной связи
- 18:35 Попавшие в страшное ДТП под Николаевом белорусы участвовали в перегоне «евроблях» — СМИ
- 18:30 Экс-нардеп рассказал, как украинские компании помогли оккупантам захватить корабли в Крыму
- 18:19 Подарок друга: стало известно, как флакон с «Новичком» попал к умершей британке
- 18:08 Археологи сделали сенсационную находку между детскими могилами
- 17:50 Резня в Павлограде: отец школьника-убийцы угрожает потерпевшей расправой
- 17:44 Супрун назвала условия, при которых спать днем полезно
- 17:42 На Волыни 22-летнему стороннику "русского мира" дали большой срок за посты в соцсети
Супрун назвала условия, при которых спать днем полезно
Дневной сон для большинства людей полезен, но если он длится долго, то снижает продуктивность работы и эффективность ночного отдыха. Кроме того, беспричинное желание подолгу спать днем может указывать на заболевания. Об этом предупредила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Читайте также: Ученые рассказали, почему работа ночью убивает организм человека
«Сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, сон работает как антидепрессант, улучшает настроение, дает заряд энергии», — отмечает Супрун.
Чтобы дневной сон пошел впрок, важно, чтобы он длился не более часа, а в идеале 20−30 минут. Более длительный дневной отдых может обернуться чувством тяжести при просыпании, инертностью, сниженной работоспособностью, сбоем внутренних часов организма, неконтролируемым чувством голода.
Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором проблем со здоровьем, добавила Супрун. Желание вздремнуть может быть вызвано стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, с повышением риска смертности. Потому при появлении таких симптомов лучше проконсультироваться с врачом.
Напомним, ранее Супрун рассказала, как сделать свой сон лучше и как долго нужно спать ночью.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..”