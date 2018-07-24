Резня в Павлограде: отец школьника-убийцы угрожает потерпевшей расправой

Происшествия

В Днепре начался суд над одиннадцатиклассником из Павлограда, который в ночь на 11 марта 2018 года устроил зверскую расправу над 30-летним соседом, его 4-летним сыном и беременной женой. Ворвавшись в их дом, школьник сначала зарезал своего соседа, после чего напал на женщину с ребенком. Выжить удалось только женщине — Виктория Крыгина смогла убежать. Ее муж и маленький сын скончались от ранений.

Несмотря на то, что ЧП случилось в Павлограде, суд проходит в Днепре. Это связано с тем, что мачеха убийцы раньше была председателем Павлоградского суда. На суд она тоже пришла. В комментарии «ФАКТАМ» пострадавшая Виктория Крыгина сообщила, что отец школьника-убийцы ей угрожал.

- Это произошло прямо в здании суда, — рассказала «ФАКТАМ» Виктория Крыгина. — Отец этого изверга подошел ко мне и предупредил: дескать, если не хочешь неприятностей, помалкивай. Он так и сказал: «Закрой свой рот». А его жена в это время подошла к моему куму и сказала ему: «Какого черта ты сюда приперся?» Их сынок в это время уверял суд, что он «искренне раскаивается». О каком раскаянии может идти речь, если я не услышала от этой семьи даже извинений? Они ведут себя нагло. Убийца временами даже ухмылялся. А его адвокат заявил, что у его подзащитного ВИЧ-инфекция. На этом основании он пытался добиться для него домашнего ареста. К счастью, ему это не удалось — убийца остается под стражей.

По словам Виктории Крыгиной, она видела убийцу впервые после трагедии.

- Многие предполагали, что он психически больной, — рассказала «ФАКТАМ» Виктория. — Но экспертиза показала, что он здоров и отдавал отчет своим действиям. Он просто очень жестокий, избалован своими родителями. Уже видно: отец и мачеха будут делать все для того, чтобы ему дали минимальный срок. Я буду просить пожизненное. У меня нет адвоката, и я не знаю, чего смогу добиться сама. Но сделаю все, чтобы этот человек никогда не вышел на свободу. Уже после того, как он убил моего сына и мужа, я узнала о нем страшные вещи. Соседи рассказали, что этого школьника боялась вся улица. Рассказывают, что он издевался над животными, бил сверстников, а некоторых детей… насиловал. Оказалось, мамы этих детей даже писали в полицию заявления, но потом почему-то эти заявления забирали. Говорят, отец этого изверга им угрожал. Но если бы они не испугались и не забрали свои заявления, трагедии в моей семье, возможно, и не случилось бы.

О том, что подсудимый творил страшные вещи еще когда ему было 13 лет, «ФАКТАМ» рассказали его соседи. Соседи рассказали, что Вадим (имя изменено. — Авт.) жил в отцом и мачехой. Отец — предприниматель, мачеха работала судьей. Семья довольно обеспеченная.

- Я знаю Вадика с детства , — рассказала «ФАКТАМ» соседка Любовь. — Он постоянно играл в компьютерные игры, где все друг друга резали и убивали. Учеба ему давалась тяжело. Он любил повторять: «У меня самый большой дом, мой папа самый сильный и мы самые богатые». Он издевался над животными: вместе с отцом ради развлечения отстреливал голубей. Потом начал издеваться над другими детьми. Кого-то толкнет, кого-то ударит. Однажды ударил мою внучку тяжелой подставкой по голове. Играя во дворе, натравил на соседских детей свою собаку. Пес, получив команду «Фас!», разодрал спину одному мальчику. В 6 классе его выгнали из школы, потому что он отрезал одному мальчику ухо. Родители того мальчика вроде бы хотели судиться, но дело замяли.

О том, что Вадим насиловал детей в эфире программы СТБ рассказали мамы этих мальчиков.

- Моему ребенку тогда было 7 лет, а этому Вадику 13, — рассказала в студии одна из этих женщин. — Сын гулял на улице с друзьями. К нему подошел Вадик и, приставив к горлу нож, потребовал идти с ним. Он привел моего сына на стройку, где все это и совершил… Мой ребенок кричал, что не хочет, пытался вырваться, а Вадик ухмылялся… Потом сын признался, что Вадик сотворил это не только с ним — пострадали пятеро мальчишек.

Мама еще одного пострадавшего сказала, что «Вадик приставил сыну к горлу нож и изнасиловал». На вопрос, почему же они тогда не обратились в правоохранительные органы, женщины признались, что боялись:

- Когда мы пришли к Вадику домой, его мачеха сказала: «Я с ним поговорю. Но не нужно никому ничего рассказывать». Сказала, что мы все равно ничего не добьемся, и при этом опозорим своих детей на всю улицу. На этом все и закончилось.

Валентина Крыгина говорит, что даже не подозревала об этих вещах.

- Мне соседи ничего такого не рассказывали, — сказала «ФАКТАМ» Валентина Крыгина. — Хотя я прожила по соседству с этим извергом восемь лет, практически ничего о нем не знала. Ни он, ни его отец со мной даже не здоровались. А вот мой Сеня (погибший муж Валентины. — Авт.) иногда помогал отцу убийцы ремонтировать трактор. Мы жили бедно. А это была возможность заработать. Муж считал их нормальными людьми. Я до сих пор не понимаю, что стало поводом для такой агрессии. Не было ничего: ни ссор, ни выяснений отношений. Обычный день, обычный вечер. А ночью ворвался этот изверг и убил всю мою семью.

Несмотря на то, что Валентина Крыгина получила тяжелые травмы, врачам удалось сохранить ее беременность. В апреле женщина родила мальчика.

- Это чудо, что ребенок родился здоровым, — говорит Валентина. — Я после выписки из больницы не смогла вернуться в дом, где убили сына и мужа. Наверное, никогда не смогу туда зайти. Пока вместе с новорожденным поселилась в общежитии. Конечно, нам тяжело — раньше семью обеспечивал муж, а теперь я осталась одна. Работать пока не могу, сижу с ребенком. Дают о себе знать перенесенные травмы: я не чувствую правую руку, мучаюсь от головных болей. Очень благодарна людям, которые помогают.

Отец и мачеха убийцы в суде общаться с журналистами отказались. Хотя раньше отец рассказывал, что его сын «видел какие-то тени, которые заставляли его что-то делать».

Следующее заседание суда назначено на 31 июля.

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