Экс-нардеп рассказал, как украинские компании помогли оккупантам захватить корабли в Крыму

Политика

Российские военные, захватившие в марте 2014 года в Крыму лучшие украинские корабли, действовали не сами: оккупантам помогли компании из Украины. Об этом рассказал экс-депутат Андрей Сенченко.

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По словам Сенченко, севастопольские предприятия сорвали своевременный выход военных судов из Крыма, ссылаясь, что Минобороны Украины сначала должно рассчитаться за судоремонт. «Дикий случай, когда четыре украинские компании письменно обратились к оккупационной администрации Севастополя с требованием не выпускать украинские корабли до тех пор, пока не рассчитаются за ранее выполненные ремонты», — рассказал экс-депутат в эфире Крым.Реалии.

Сенченко отмечает, что оккупантам помогли как частные, так и украинские государственные предприятия — Севастопольский проектный НИИ кораблестроения, Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, ЦКБ «Черноморец», ООО «Севморзавод», ООО «Остов». Позднее на одном из предприятий подтвердили, что письма предприятиями составлялись по инициативе России.

Напомним, ранее российские представители не исключали варианта, что вернут Украине ранее захваченные корабли. Президент Украины Петр Порошенко отреагировал резко. По его словам Украина корабли примет, но только вместе с Крымом, а чтобы ускорить процесс возвращения, будет обращаться в международные суды и добиваться усиления санкций против РФ.