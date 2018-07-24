Попавшие в страшное ДТП под Николаевом белорусы участвовали в перегоне «евроблях» — СМИ (фото)

Происшествия

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 20 июля в Кривоозерском районе на трассе Одесса — Киев произошла масштабная авария, в которой погибли пять человек.

Микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту Одесса — Гомель врезался в стоявший на дороге грузовик. При этом свое присутствие на проезжей части водитель фуры обозначил лишь светоотражающим жилетом, повешенным сзади прицепа. Но в таких случаях положено выставлять на трассе специальный знак на расстоянии от транспортного средства. В результате столкновения погиб водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров. 12 пассажиров были доставлены в больницу. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП (286-я статья УК Украины — до 10 лет тюрьмы).

22 июля вероятного виновника масштабного ДТП — водителя грузовика — суд отправил под домашний арест.

Как сообщил «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, девять пострадавших белорусов с травмами средней и легкой степени отправлены в Гомель. Одна пассажирка в тяжелом состоянии находится в районной больнице Кривого Озера. Еще двоим — мужчине и женщине сделаны успешные операции в Николаеве. Но их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

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«ФАКТЫ» уже сообщали, что на череду ДТП с участием пассажирских микроавтобусов (в тот же день, 20 июля, страшная авария с микроавтобусом (и тоже с белорусами) произошла в Житомирской области) отреагировали в Кабмине: Министерство инфраструктуры разработало план действий, который включает изъятие у перевозчиков старого и переоборудованного транспорта. Ожидается, что программа начнется в 2019 году.

Однако СМИ обращают внимание и на другую актуальную ныне проблему, связанную с либерализацией ввоза в Украину автомобилей из стран Европы — «евроблях».

Издание «Белорусский партизан» отмечает, что в южных регионах Беларуси сегодня активно развивается теневой бизнес по доставке белорусов на границу, где на них оформляют временный ввоз европейской машины. А из деревень организуются целые «алкотуры» групп из местных любителей выпить. Поездки эти для пассажиров не только бесплатны, но и с «премиальными» от 20 долларов.

По информации Радио «Свобода», именно к такой схеме были причастны ехавшие «на море» пассажиры автобуса, попавшего в ДТП на Николаевщине, — граждане Республики Беларусь.

Схема проста. Автомобиль с территории Евросоюза в режиме транзита въезжает в Украину. С помощью белорусов украинцы могут год ездить на иномарке, не платя пошлины. В соцсетях белорусам предлагают бесплатный тур на один день на море и еще 30−40 долларов на руки. Многие уже знают о таком бизнесе и не раз провозили автомобили в Украину, а многие едут, чтобы хоть один день побыть на море и получить свои 20−30 долларов.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», если через год машина не уедет с территории Украины, ее владельцу светит огромный штраф.