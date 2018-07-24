- 20:26 Сезон так и не наступил: появилось показательное видео опустевших пляжей в Крыму
- 20:24 Умер советник Путина
- 20:12 Работал на террористические организации: в Одессе завершено расследование по делу антимайдановца Кваснюка
- 20:10 Кровавое ДТП в Харькове: судья огласил неожиданное решение по Зайцевой и Дронову
- 20:04 Мучил животных и насиловал детей: выяснились жуткие подробности о павлоградском школьнике-убийце
- 19:55 В Киеве временно закроют транспортную развязку возле станции метро «Позняки»
- 19:46 Дело о пожаре в «Виктории»: родители погибших детей добились участия независимых иностранных экспертов
- 19:36 Военный министр Путина внезапно принялся обсуждать с Меркель вопрос Донбасса
- 19:35 Связали и избили: вскрылись подробности жестокого ограбления семьи священника под Черниговом
- 19:20 В центре Николаева похитили пятилетнего ребенка
Без вариантов: "Укртелеком" предупредил абонентов об очередном подорожании телефонной связи
«Укртелеком» готовится к новому повышению тарифов на телефонную связь. Предполагается, что услуги связи подорожают на 14% с 1 ноября и еще на 10% с января 2019 года.
Читайте также: Возвращение «Укртелекома» в госсобственность затянулось из-за судов
Как сообщает Интерфакс-Украина, одобрить повышение тарифов должна Национальная комиссия регулирования связи. «Укртелеком» уже подал в комиссию соответствующую заявку.
Объясняя необходимость повышения тарифов, «Укртелеком» обратил внимание на рост расходов компании. Так, выросла себестоимость прокладывания и обслуживания телефонной связи в сельской местности.
Напомним, последний раз тарифы в «Укртелекоме» пересматривались 1 июня текущего года. В настоящий момент пакет услуг фиксированной телефонии «Базовый» стоит 74 грн в месяц для сельской местности, 69 грн в месяц — для городов и райцентров.
влажность:
давление:
ветер:
“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”