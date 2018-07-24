Украина

Без вариантов: "Укртелеком" предупредил абонентов об очередном подорожании телефонной связи

«Укртелеком» готовится к новому повышению тарифов на телефонную связь. Предполагается, что услуги связи подорожают на 14% с 1 ноября и еще на 10% с января 2019 года.

Читайте также: Возвращение «Укртелекома» в госсобственность затянулось из-за судов

Как сообщает Интерфакс-Украина, одобрить повышение тарифов должна Национальная комиссия регулирования связи. «Укртелеком» уже подал в комиссию соответствующую заявку.

Объясняя необходимость повышения тарифов, «Укртелеком» обратил внимание на рост расходов компании. Так, выросла себестоимость прокладывания и обслуживания телефонной связи в сельской местности.

Напомним, последний раз тарифы в «Укртелекоме» пересматривались 1 июня текущего года. В настоящий момент пакет услуг фиксированной телефонии «Базовый» стоит 74 грн в месяц для сельской местности, 69 грн в месяц — для городов и райцентров.