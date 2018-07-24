Вступительная кампания-2018: обнародована печальная статистика

Украина

В Украине продолжается подача документов в высшие учебные заведения. Наибольшее количество заявлений, как и в предыдущие годы, абитуриенты подают на популярные специальности: «право», «филологию», «менеджмент», «туризм». Об этом в Facebook пишет руководитель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Украины доктор физико-математических наук Сергей Храпатый.

«В целом по Украине на филологию подано 59 789 заявлений, право — 58 964 заявлений, менеджмент — 36 537 заявлений, а на физику и астрономию — лишь 764 заявления, математику — 1214 заявления. Печальная статистика на сегодняшний день вступительной кампании. Будем надеяться, что она изменится до 26 июля и больше нашей талантливой молодежи сделает свой выбор в пользу естественно-технических специальностей», — отмечает ученый.

По словам руководителя Нацагентства, на 23 июля 2018 уже создано более 157 тысяч электронных кабинетов, через которые подано почти 780 тысяч электронных заявлений.

Он напоминает, что завершение подачи заявлений — 26 июля в 18.00, обнародование рейтингового списка — 1 августа.

Зачислять на бюджет в этом году будут до 12.00 7 августа, а на контракт — до 30 сентября.

Храпатый также отмечает, что уже известны результаты единого вступительного испытания и единого вступительного экзамена для тех абитуриентов, которые выбрали поступление в магистратуру по специальностям «право» и «международное право», а также «гуманитарные науки», «социальные и поведенческие науки», «журналистика», «сфера обслуживания», «международные отношения».

Храпатый приводит цифры успешной сдачи вступительных экзаменов в магистратуру, ссылаясь на данные директора Украинского центра оценки качества образования Вадима Карандия.

«По специальности «право» успешно преодолели порог «сдал / не сдал 80,4% 15 800 участников, «иностранные языки» — 87,7% 30 500 участников. Хорошо сдали вступительные экзамены в магистратуру по специальностям «право и международное право» 67% участников из 15 800», — отмечает руководитель Нацагентства.

Ранее «ФАКТЫ» писали о возможности поступать в магистратуру по результатам внешнего независимого оценивания

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