- 20:26 Сезон так и не наступил: появилось показательное видео опустевших пляжей в Крыму
- 20:24 Умер советник Путина
- 20:12 Работал на террористические организации: в Одессе завершено расследование по делу антимайдановца Кваснюка
- 20:10 Кровавое ДТП в Харькове: судья огласил неожиданное решение по Зайцевой и Дронову
- 20:04 Мучил животных и насиловал детей: выяснились жуткие подробности о павлоградском школьнике-убийце
- 19:55 В Киеве временно закроют транспортную развязку возле станции метро «Позняки»
- 19:46 Дело о пожаре в «Виктории»: родители погибших детей добились участия независимых иностранных экспертов
- 19:36 Военный министр Путина внезапно принялся обсуждать с Меркель вопрос Донбасса
- 19:35 Связали и избили: вскрылись подробности жестокого ограбления семьи священника под Черниговом
- 19:20 В центре Николаева похитили пятилетнего ребенка
В центре Николаева похитили пятилетнего ребенка (видео)
24 июля днем в Николаеве на «102» позвонил мужчина, который утверждал, что стал свидетелем похищения мальчика.
По словам заявителя, на его глазах на Центральном проспекте неподалеку от улицы Лягина (центр города) неизвестные мужчины неславянской внешности схватили малолетнего ребенка, посадили в багажное отделение автомобиля серого или синего цвета и уехали. Мальчик лет пяти шел по улице без сопровождения взрослых.
Читайте также: Резала себе вены и врала, что у нее рак: похитительница младенца получила приговор
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, правоохранители проверяют указанное сообщение.
С заявителем работает следственно-оперативная группа, на место происшествия прибыло руководство николаевского главка и Центрального отдела полиции.
Отмечается, что заявитель имеет явные признаки алкогольного опьянения и подтверждает, что употреблял спиртные напитки. Сейчас мужчина доставлен в Центральный отдел полиции для детального выяснения обстоятельств. Пока сообщений об исчезновении или похищении ребенка от родителей либо родственников в полицию не поступало.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Черкасской области психически больной мужчина, проходящий курс лечения в диспансере, украл своего 3-летнего сына и увез в неизвестном направлении.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки». ”