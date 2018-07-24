В центре Николаева похитили пятилетнего ребенка (видео)

Происшествия

24 июля днем в Николаеве на «102» позвонил мужчина, который утверждал, что стал свидетелем похищения мальчика.

По словам заявителя, на его глазах на Центральном проспекте неподалеку от улицы Лягина (центр города) неизвестные мужчины неславянской внешности схватили малолетнего ребенка, посадили в багажное отделение автомобиля серого или синего цвета и уехали. Мальчик лет пяти шел по улице без сопровождения взрослых.

Читайте также: Резала себе вены и врала, что у нее рак: похитительница младенца получила приговор

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, правоохранители проверяют указанное сообщение.

С заявителем работает следственно-оперативная группа, на место происшествия прибыло руководство николаевского главка и Центрального отдела полиции.

Отмечается, что заявитель имеет явные признаки алкогольного опьянения и подтверждает, что употреблял спиртные напитки. Сейчас мужчина доставлен в Центральный отдел полиции для детального выяснения обстоятельств. Пока сообщений об исчезновении или похищении ребенка от родителей либо родственников в полицию не поступало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Черкасской области психически больной мужчина, проходящий курс лечения в диспансере, украл своего 3-летнего сына и увез в неизвестном направлении.