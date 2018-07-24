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- 19:35 Связали и избили: вскрылись подробности жестокого ограбления семьи священника под Черниговом
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Связали и избили: вскрылись подробности жестокого ограбления семьи священника под Черниговом
В Черниговской области произошло разбойное нападение на семью местного священника. Двое неизвестных ночью проникли в дом и начали избивать хозяев, требуя у них 10 тысяч долларов. После чего скрылись с места происшествия на украденных у батюшки «Жигулях». Об этом «ФАКТАМ» рассказали в Черниговской и Новгород-Северской епархии.
«Воры, скорее всего, действовали по чьей-то наводке. Как вспоминает пострадавший отец Стефан, они несколько раз повторили: «Нам сказали, что у вас есть 10 тысяч долларов». Преступники ночью выбили оконную раму в доме отца Стефана Гавия. Сам батюшка, его супруга и 6-летний внук уже спали. Проснулись от звука бьющегося стекла. Бандиты тут же схватили мальчика и заперли его в одной из комнат. А после этого принялись избивать священника и его жену.
Злоумышленники связали своих жертв, начали брызгать им в лицо слезоточивым газом из баллончика. Требовали отдать деньги и били. Пытки продолжались около часа. Не добившись ничего от священника, воры начали рыться в доме. Перевернули все вверх дном. Нашли 11 тысяч гривен, 200 долларов, а также документы на дом и уехали на стареньких «Жигулях» священника", — рассказали «ФАКТАМ» в епархии.
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Как стало известно «ФАКТАМ», воры бросили угнанный автомобиль в Чернигове. Преступников ищут.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Мелитополе несколько человек избили до смерти церковного сторожа, а потом полночи пьянствовали рядом с телом своей жертвы.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”