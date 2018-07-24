Украина

Работал на террористические организации: в Одессе завершено расследование по делу антимайдановца Кваснюка

Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении подозреваемого в содействии деятельности террористических организаций.

«В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что обвиняемый с мая 2014-го способствовал деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР», — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, этот человек вступил в состав одного из подразделений силового блока террористической организации, а также изготавливал и распространял видеоматериалы для популяризации деятельности так называемых ЛНР и ДНР.

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Как стало известно «ФАКТАМ» от информированного источника в СБУ, речь идет об обвиненном в Украине в сепаратизме и сбежавшем в Россию стороннике «русского мира» Егоре Кваснюке, 1975 года рождения. Он был активным участником противостояния в Одессе 2013−2014 годов. Кваснюк являлся одним из кураторов организации «Одесская дружина», которая была боевым крылом местного антимайдана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что известный одесский сепаратист, сбежавший от правосудия в Россию, теперь жалуется «на судьбу».