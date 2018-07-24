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25-26 июля в Киеве ограничат вход на некоторые станции метро

21:40 24 июля 2018   21
киевское метро
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

25 и 26 июля ограничение на вход пассажиров могут ввести на некоторых центральных станциях метро: «Дружбы Народов», «Печерская», «Майдан Незалежности» и «Крещатик». Как сообщают «ФАКТЫ» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена, такие меры предпримут в связи с проведением массовых мероприятий в центре Киева.

Ограничение будет действовать:

25 июля — на станциях «Дружбы Народов», «Печерская», «Майдан Незалежности» и «Крещатик»;

26 июля — на станциях «Майдан Незалежности» и «Крещатик».

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Напомним, что 27 и 28 июля в Киеве проходят торжественные молебны и крестные шествия, посвященные 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим введены ограничения для транспорта.

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