25-26 июля в Киеве ограничат вход на некоторые станции метро

Украина

25 и 26 июля ограничение на вход пассажиров могут ввести на некоторых центральных станциях метро: «Дружбы Народов», «Печерская», «Майдан Незалежности» и «Крещатик». Как сообщают «ФАКТЫ» со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена, такие меры предпримут в связи с проведением массовых мероприятий в центре Киева.

Ограничение будет действовать:

25 июля — на станциях «Дружбы Народов», «Печерская», «Майдан Незалежности» и «Крещатик»;

26 июля — на станциях «Майдан Незалежности» и «Крещатик».

Напомним, что 27 и 28 июля в Киеве проходят торжественные молебны и крестные шествия, посвященные 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим введены ограничения для транспорта.