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Умер советник Путина, по книге которого живет вся Россия
Вениамин Яковлев — один из авторов российской конституции и бывший председатель Высшего арбитражного суда России.
Академик Яковлев скончался 24 июля в Москве на 87-м году жизни после длительной болезни. Из его биографии известно, что в 1991 году он был руководителем юридической службы аппарата президента СССР Михаила Горбачева. В 2005 году перешел на работу в администрацию президента Российской Федерации, где был назначен советником Путина. В период «ротации» Путина на Медведева должность сохранил. После президентских выборов, прошедших в марте этого года, Путин его вновь переназначил.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что военный министр Путина внезапно принялся обсуждать с Меркель вопрос Донбасса.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”