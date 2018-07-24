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Умер советник Путина, по книге которого живет вся Россия

20:24 24 июля 2018   767
Яковлев
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Вениамин Яковлев — один из авторов российской конституции и бывший председатель Высшего арбитражного суда России.

Академик Яковлев скончался 24 июля в Москве на 87-м году жизни после длительной болезни. Из его биографии известно, что в 1991 году он был руководителем юридической службы аппарата президента СССР Михаила Горбачева. В 2005 году перешел на работу в администрацию президента Российской Федерации, где был назначен советником Путина. В период «ротации» Путина на Медведева должность сохранил. После президентских выборов, прошедших в марте этого года, Путин его вновь переназначил.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что военный министр Путина внезапно принялся обсуждать с Меркель вопрос Донбасса.

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