Какие декларации с врачом нельзя подписывать: новые рекомендации украинцам

Здоровье

Пациентам, подписывающим с врачом декларацию, важно следить, чтобы это был документ нового образца, а не устаревший формат. Многим пациентам до сих пор предлагают старый вариант декларации, потому нужно требовать обновленный вариант документа. Об этом предупредила омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте также: Семейная медицина: изменился порядок выбора врача

В декларации нового образца сократилось число пунктов. От пациента более не требуется указывать адрес зарегистрированного места жительства и отдельно подписывать согласие на сбор и обработку персональных данных. Также более не нужны копии документов, удостоверяющих личность. Данные сведения признаны избыточными, сообщает омбудсмен.

Граждане, ранее заполнившие декларацию старого образца, при желании могут подписать и обновленную версию. Но в любом случае старый вариант декларации остается в силе. Рекомендации требовать новый бланк декларации касаются только новых пациентов.

Напомним, ранее было подсчитано, что 8 млн украинцев уже подписали декларации с врачами.