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Порошенко объяснил, почему вновь разрешил экспортировать лес
Президент Петр Порошенко ветировал принятый парламентом закон о предотвращении вывоза из Украины необработанных лесоматериалов. Глава государства объяснил, что предусмотренный законом восьмилетний запрет на экспорт древесины нарушает сразу несколько подписанных Украиной международных соглашений.
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В комментариях к решению о вето президент объяснил, что запрет на экспорт вступит в противоречие с обязательствами Украины перед Всемирной торговой организацией. Также будет нарушено соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Международные соглашения прямо запрещают Украине блокировать экспорт какой-либо продукции в одностороннем порядке, без обсуждения с другими участниками договора.
Ранее Австрия как представитель ЕС подтвердила, что Украина правильно поступила, что ветировала неоднозначный закон, поскольку украинская сторона должна выполнять взятые обязательства перед международным сообществом.
Напомним, закон, принятый парламентом 3 июля, вводил на восемь лет запрет на экспорт древесины (код УКТВЭД 4 401 100 000).
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