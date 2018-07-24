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Происшествия

В горах Грузии погиб украинский турист: спасатели рассказали подробности

22:15 24 июля 2018   184
гора
Инф. «ФАКТОВ»

В горах Сванетии погиб украинский турист. Он хотел покорить гору Тетнулди (4858 метров), но вместе с товарищем сорвался в расщелину.

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Как сообщает Грузия Онлайн, туристы совершали восхождение в связке из восьми человек. Информация о несчастном случае поступила спасателям 18 июля. Одного украинца удалось поднять живым. Второй погиб. Операция по извлечению тела длилась шесть дней. Работы неоднократно пришлось приостанавливать из-за резкого ухудшения погодных условий. В итоге 24 июля тело погибшего достали из расщелины и доставили в Кутаиси.

Спасатели рассказали, что пять дней на высоте 4200 метров были снег, туман и ветер, потому в поисках нельзя было задействовать вертолет. Ночью 23 июля группа получила информацию, что спасательная операция меняет формат: турист погиб, потому задача группы заключается в извлечении тела.

Напомним, в Карпатах при восхождении на гору Хомяк погиб украинский турист. Житель Ивано-Франковска заблудился при восхождении.

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