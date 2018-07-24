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В возрасте 39 лет умер актер из "Счастливы вместе" Александр Исаков
Актер театра и ТВ Александр Исаков скончался в больнице на сороковом году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте Государственного театра киноактера.
«Государственный театр киноактера выражает глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля»,— сказано в сообщении.
Коллеги запомнят Александра как яркого и талантливого актера с великолепно многогранным даром, «чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал».
Исаков играл в театре с 2004 года. На его счету роли в таких постановках, как «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Мера за меру», «Волшебная туфелька Золушки».
Наряду с ролями в театре, Александр снимался в сериалах: «Холостяки», «Моя любовь», «Обреченная стать звездой», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель», «Дежурный ангел», «Золото Трои», «Час Волкова», «Пятая стража».
Причиной смерти артиста стали осложнения после перенесенной пневмонии.
О дате и месте прощания с Исаковым станет известно позднее.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», умерла звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
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