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Словацкий политик объяснил, почему отказался принять гражданство Украины
Экс-вице-премьер Словакии (1998−2002 гг.) Иван Миклош заявил, что отказался принять украинское гражданство и стать министром финансов Украины, так как боялся потерять гражданство Словакии. Об этом он заявил в эфире программы «Бацман» на телеканале «112 Украина», передает корреспондент «ФАКТОВ».
«Одна из причин — это то, что у нас (в Словакии. — Авт.) жесткие законы в том, что когда кто-то принимает гражданство другой страны, теряет автоматически гражданство Словакии! Я не хотел его потерять», — сказал он.
Миклош также добавил, что отказался работать министром финансов Украины, так как уверен, что реформы в Украине должны проводить украинцы.
«Это была не только эта причина! Я думаю, в принципе, что надо чтобы украинские реформы делали украинцы. Здесь в Украине есть столько людей, умных и образованных, которые могут делать реформы», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Миклош, работающий в Украине главой Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, заявил, что Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ.
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