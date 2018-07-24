Словацкий политик объяснил, почему отказался принять гражданство Украины

Политика

Экс-вице-премьер Словакии (1998−2002 гг.) Иван Миклош заявил, что отказался принять украинское гражданство и стать министром финансов Украины, так как боялся потерять гражданство Словакии. Об этом он заявил в эфире программы «Бацман» на телеканале «112 Украина», передает корреспондент «ФАКТОВ».

«Одна из причин — это то, что у нас (в Словакии. — Авт.) жесткие законы в том, что когда кто-то принимает гражданство другой страны, теряет автоматически гражданство Словакии! Я не хотел его потерять», — сказал он.

Миклош также добавил, что отказался работать министром финансов Украины, так как уверен, что реформы в Украине должны проводить украинцы.

«Это была не только эта причина! Я думаю, в принципе, что надо чтобы украинские реформы делали украинцы. Здесь в Украине есть столько людей, умных и образованных, которые могут делать реформы», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Миклош, работающий в Украине главой Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, заявил, что Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ.