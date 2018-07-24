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Жуткий эксперимент с "Виагрой" привел к гибели 11 новорожденных
Голландские ученые провели эксперимент, в ходе которого беременным женщинам с нарушениями развития плаценты давали Виагру для стимуляции роста плода. В результате исследований погибли 11 младенцев. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, эксперимент проводился в 10 больницах Нидерландов. Всего 93 беременные женщины принимали препарат сильденафил (торговая марка Виагра), который должен был улучшить циркуляцию крови через плаценту и способствовать росту ребенка, по мнению исследователей Медицинского центра Амстердамского университета.
Отмечается, что ранее аналогичные испытания провели на крысах, и они показали положительный результат.
Эксперимент прекратили на прошлой неделе, когда контролирующий испытания независимый комитет обнаружил, что в результате стало рождаться больше детей с проблемами легких, чем ожидалось ранее. Всего родилось таких 17 детей, из них 11 умерли.
В то же время в испытаниях участвовали женщины, принимавшие плацебо. У троих из них родились дети с подобными проблемами, однако они выжили.
Также от 10 до 15 женщин все еще ждут информации о возможных повреждениях у их детей.
«Мы хотели показать, что это эффективный способ стимулировать рост ребенка. Но произошло обратное. Я в шоке. Последнее, чего мы хотели, — нанести вред пациентам», — заявил, в свою очередь, руководитель исследования, гинеколог Вассель Ганзвурт в интервью местной газете De Volkskrant. Кроме этого, голландские ученые уже предупредили своих канадских коллег, проводивших аналогичный эксперимент.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», специалисты из Техасского университета в США выяснили, что диоксид титана E171, который содержится в зубной пасте и косметике, может вызвать сахарный диабет второго типа.
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