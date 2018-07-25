Украина

Крым нас не слышит: оккупанты глушат украинский радиосигнал на полуострове

Радиовещание на оккупированный Крым, которое осуществляется с помощью новой вышки в селе Чонгар, заглушается российским сигналом. Об этом сообщила по результатам мониторинга, проведенного в июле 2018 года сообщила «Крымская правозащитная группа».

Мониторинговая группа проверила работу четырех украинских FM-радиостанций, о запуске вещания которых на Крым в начале 2017 года сообщили в Мининформполитики.

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С вышки начали вещание «Украинское радио» 100,7 FM, «Мейдан» 101,4 FM, «Крым Реалии» 105,9 FM и «Херсон FM» 107,8 FM.

Мониторы КПГ в июле 2017 года провели проверку работы этих радиостанций в районе КПВВ Каланчак и в 13 населенных пунктах на севере Крыма. Проверка осуществлялась с помощью FM-приемников в автомагнитолах, а также с помощью аудиоплеера со встроенным FM-приемником.

Из всех населенных пунктов только на участке между Воинкой и Калиновкой удалось услышать в хорошем качестве сигнал «Украинского радио» на частоте 100,7 FM.

Правозащитники отметили, что еще полгода назад качественный сигнал украинских радиостанций можно было слышать на территории всего северного Крыма.

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Исходя из результатов мониторинга, в последнее время оккупационные власти Крыма заглушают сигнал украинских вещателей, включая на их частотах российские радиостанции.

Накануне сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на временно неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму.

Разрешения на временное вещание получили: Черноморская телерадиокомпания (Чаплинка, Херсонская область), UA: Крым (Чаплинка, Херсонская область), 5 канал (Чаплинка, Херсонская и Донецкая области), Телеканал «Прямой» (Донецкая область), Свободное радио (Донецкая область), Страна ЧМ (Донецкая область).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины».